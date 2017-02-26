Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe: 73-85

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx) 15, Alp (x) 2, Ponitka (xx) 12, Summers (xxx) 20, Owens (xxx) 18, Muhammed (x) 3, Petway (x) 3, Egemen (x), Erdi (x)

FENERBAHÇE: Dixon (xxx) 16, Kalinic (xxx) 13, Nunnally (xxx) 23, Bennett (xxx) 10, Ahmet (x) 2, Bogdanovic (xxx) 15, Melih (x), Barış (x) 2, Berk (x) 4

1. PERİYOT: 18-22

İLK YARI: 34-36

3. PERİYOT: 49-52

5 FAUL: 39.58 Muhammed (Pınar Karşıyaka)

NORMAL SÜRE: 65-65

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, rakibine karşı geçen sezon aldığı ceza nedeniyle evinde seyircisiz oynadığı maçta Fenerbahçe'ye uzatmada mağlup oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın normal süresi sarı lacivertlilerden Dixon'un bitime 2 salise kala serbest atışlardan bulduğu 2 sayıyla 65-65 bitti. Pınar Karşıyaka'da dedesinin vefatı nedeniyle ABD'ye giden guard J'Covan Brown, Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Ekpe Udoh, Gigi Datome, Kostas Sloukas ve Jan Vesely forma giymedi. Fenarbehçe'ye Nunnally 23, Dixon 16 sayıyla galibiyeti getirirken Pınar Karşıyaka'ya Summers'ın 20 sayısı yetmedi. Ev sahibi Karşıyaka, kulübün duayen isimlerinden Divan Kurulu Onursal Başkanı Tahir Türetken'in vefatı nedeniyle formasında siyah bantla çıktı. Salondaki reklam panolarında, "Şampiyonlukta etken Tahir Türetken. Efsane başkan kalbimizdesin" yazısı döndü. Bu skorla üst üste üçüncü yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, 10 galibiyette kalırken Fenerbançe, üst üste 10. lig maçını da kazanıp toplamda 17 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Karşıyaka maça üst üste basketlerle 10-5 önde başlasa da Dixon'un 2 üçlüğüyle 13 sayılık seri yakalayan Fenerbahçe, durumu kısa sürede 10-18'e getirdi. Pınar Karşıyaka, rakibine Summers'la karşılık vermeye çalıştı. İlk periyot 18-22 tamamlandı. Karşıyaka, ikinci periyodun başında Summers'la pota altında etkili olsa da sarı lacivertliler, Kalinic ve Nunnally'le farkı yeniden 12 sayıya kadar açtı. Son bölümde yeşil kırmızılılar, Green, Petway, Ponitka ve Owens'ın etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakalayıp farkı eritti. İlk yarı sonunda soyunma odasına 34-36 girildi.

Üçüncü periyodun başında Pınar Karşıyaka, Owens'ın smacıyla ilk periyottan beri ilk kez 38-36 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçen periyot sonrası son 10 dakika a49-52 başladı. Pınar Karşıyaka, son periyotta pota altında Bennett'i durduramayınca fark yeniden 7 sayıya yükseldi. Savunmasını sertleştiren Pınar Karşıyaka, bitime 1 dakika 50 saniye kala Owens'ın smacıyla durumu 62-62'ye getirdi, ardından aynı oyuncuyla 64-62 öne geçti. Bitime 5 saniye kala Dixon, Green'e faul yapınca Karşıyaka 2 atış hakkı yakaladı. Green, bu atışlardan birini sayıya çevirip skoru 65-63 yaptı. Karşıyakalı Muhammed, bitime 2 salise kala Dixon'a 3 sayılık atış halinde faul yapınca bu oyuncu atış çizgisine geçti. İlk 2 atışını sayıya çeviren Dixon, son atışı kaçırdı ve normal süre 65-65 bitti. Uzatma bölümünde Dixon,Bogdanovic ve Kalinic'in dış atışlarıyla rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, salondan 85-73 galip ayrıldı.

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