Pınar Karşıyaka farkını gösterdi
Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - ING Basketbol Süper Ligi'nin lideri Pınar Karşıyaka, sürpriz mağlubiyetle başladığı FIBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste üçüncü galibiyetini ilk maçta yenildiği Spirou Basket'i evinde 38 sayı farkla, 92-54...
Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - ING Basketbol Süper Ligi'nin lideri Pınar Karşıyaka, sürpriz mağlubiyetle başladığı FIBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste üçüncü galibiyetini ilk maçta yenildiği Spirou Basket'i evinde 38 sayı farkla, 92-54 yenerek aldı. Süper Lig'den sonra İzmir'e lider gelen rakibinden koltuğu alıp Avrupa'da da liderliği tek başına eline geçiren Karşıyaka, bu sezon şampiyonluk hedeflediği Europe Cup'ın en iddialı takımlarından olduğunu kanıtladı. Yeşil-kırmızılı basketbolcular ezici galibiyetin ardından liderliği salonu tribünleri tek tek gezerek taraftarlarıyla kutladı. Europe Cup E Grubu'nda 4 maçta 3 galibiyetle zirvenin sahibi olan Kaf-Kaf, haftaya Groningen'i Hollanda deplasmanında yendiği takdirde 2. turu garantileyecek.
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