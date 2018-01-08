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Pınar Karşıyaka, Ewe Baskets Oldenburg'u konuk edecek

İSTANBUL, () FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10'uncu hafta maçında Pınar Karşıyaka, yarın saat 20:00'de kendi sahasında Almanya temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg'u konuk edecek. Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. A...

Pınar Karşıyaka, Ewe Baskets Oldenburg'u konuk edecek

İSTANBUL, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10'uncu hafta maçında Pınar Karşıyaka, yarın saat 20:00'de kendi sahasında Almanya temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg'u konuk edecek. Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
A Grubu'nda çıktığı 9 maçın ardından 6 galibiyet 3 mağlubiyetle 3'üncü sırada bulunan İzmir ekibi, Avrupa'daki iyi performansına rağmen ligde istediğini şu ana kadar bulamadı. Trifunovic'in öğrencileri, ligde çıktığı 14 maçta yalnızca 5 galibiyet alabilirken, Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde edemedi.
Deplasman ekibi Oldenburg ise grupta çıktığı 9 maçta Pınar Karşıyaka'da olduğu gibi 6 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Almanya ekibi, A Grubu'nun 2'nci sırasında yer alıyor. Ewe Baskets Oldenburg, Almanya Ligi'nde geride kalan 17 haftanın ardından ise 10 galibiyet alarak, 8'inci sırada kendisine yer buldu.
İki takım arasında oynanan son maçta Ewe Baskets Oldenburg, Pınar Karşıyaka'yı kendi sahasında 96-82 mağlup etmişti.

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