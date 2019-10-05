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Pınar Karşıyaka evinde oynayacak

İZMİR, () - TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Teksüt Bandırma'yı 89-57 mağlup edip, FIBA Avrupa Kupası 1'inci Eleme Turu'nda da Boras Basket'i deplasmanda 77-70 yenen Pınar Karşıyaka, yarın evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece...

SPOR 05.10.2019, 11:26
Pınar Karşıyaka evinde oynayacak

İZMİR, () - TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Teksüt Bandırma'yı 89-57 mağlup edip, FIBA Avrupa Kupası 1'inci Eleme Turu'nda da Boras Basket'i deplasmanda 77-70 yenen Pınar Karşıyaka, yarın evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'la karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca, taraftarla buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Evimizde ilk maçımıza çıkacağız. Salondan galibiyetle ayrılıp serimizi sürdüreceğiz" dedi.

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