Pınar Karşıyaka-Donar Groningen: 77-57

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMER: Ciprian Stoica (Romanya) (xx), Alexandre Deman (Fransa) (xx), Milosav Kaludjerovic (Karadağ) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 16, Triche (x) 2, Metecan (xx) 9, Nusret (xxx) 12, Morgan (xx) 5, Kennedy (xx) 7, M'Baye (xx) 8, Yunus (x), Onuralp (xxx) 14, Semih Erden (xx) 4, Adem Bona (x)

DONAR GRANINGEN: Hammink (xxx) 12, Koenis (xx) 6, Love (xx) 5, Thomas (xxx) 10, Willimans (xxx) 11, Dourisseau (x) 2, Vernon Taylor (x) 2, Freeman (xx) 6, McCarthy (x) 3

1'İNCİ PERİYOT: 16-11

İLK YARI: 33-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-39

5 FAUL: Nusret (35.17) (Pınar Karşıyaka)

FIBA Europe Cup E Grubu 2'nci maçında Pınar Karşıyaka taraftarı önünde Hollanda ekibi Donar Groningen'i : 77-57 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Geçen sezon aynı kupada iki kez rakip olup yenildiği rakibini taraftarı önünde mağlup eden Karşıyaka'da Taylor 16, Onuralp 14, Nusret 12 sayıyla skora katkı yaptı. Karşıyaka'nın 16 yaşındaki Nijerya asıllı Türk yıldız adayı Adem Bona da profesyonel maçta ilk kez forma giydi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Başkan Turgay Büyükkarcı'yla birlikte Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da izledi. Karşıyaka taraftarları, Ekmekçioğlu'nun ismi salonda anons edilince Altay lehine de tezahürat yaptı. Maçın devre arasında İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin yaptığı vals gösterisi seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Grupta ilk 2 maçı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen temsilcimiz, haftaya Belçika'da Phoneix Brüksel'e konuk olacak.

İlk periyoda tutuk başlayıp skor üretmekte güçlük çeken Karşıyaka, son bölümdeki etkili oyunuyla 5 sayılık üstünlüğü yakaladı ve periyot 16-11 sonuçlandı. Karşılıklı basketlerle geçen 2'nci periyot sonunda soyunma odasına 33-27 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. 2'nci yarının başında Karşıyaka 4 dakika boyunca yalnız 1 sayı üretince Groningen farkı eritti. Kaf-Kaf, Morgan ve Taylor'ın devreye girmesiyle bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü yeniden eline aldı. Rakibi karşısında 8-0'lık seri yakalayan İzmir ekibi, farkı kısa sürede açıp 17 sayıya kadar çıkardı. Üçüncü periyot 56-39 Pınar Karşıyaka lehine sonuçlandı. Son periyotta da etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, salondan 77-57 galip ayrıldı.

