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Pınar Karşıyaka dışarıda Ufuk Sarıca içeride

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde 4 yıl Pınar Karşıyaka'nın antrenörlüğünü yapan Ufuk Sarıca, bu sezon başında gittiği Beşiktaş Sompo Japan'la normal sezonu 2'nci sırada tamamladı, yeşil kırmızılı ekip ise play off'un dışında kaldı. Pınar...

Pınar Karşıyaka dışarıda Ufuk Sarıca içeride
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde 4 yıl Pınar Karşıyaka'nın antrenörlüğünü yapan Ufuk Sarıca, bu sezon başında gittiği Beşiktaş Sompo Japan'la normal sezonu 2'nci sırada tamamladı, yeşil kırmızılı ekip ise play off'un dışında kaldı.
Pınar Karşıyaka'yla 2015'te lig şampiyonluğu, 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmanın sevincini yaşayan, A Milli Takım'da da başantrenörlük görevine getirilen Ufuk Sarıca, Beşiktaş'la sezon boyunca 30 maçta 24 galibiyet alarak takımını lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sıradan play offa soktu. Pınar Karşıyaka ise sezonun 28 haftasını play off barajında geçirmesine rağmen son maçta Tofaş'a yenilerek 9'uncu sırada kaldı, 8 yıl sonra ilk kez finalleri ıskaladı.
Pınar Karşıyaka, sezon içinde Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş'ı FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmede elemeyi başarmıştı.

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