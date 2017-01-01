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Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde 13'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 72-68 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dış sahadaki kötü gidişini sürdürdü. Yeşil kırmızılı ekip üst üste son 4 deplasman maçını...

Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde 13'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 72-68 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dış sahadaki kötü gidişini sürdürdü. Yeşil kırmızılı ekip üst üste son 4 deplasman maçını kaybederken, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Pınar Karşıyaka, konuk olduğu takımlardan Gaziantep Basketbol ve son sıradaki Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i mağlup etti. Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş ve Demir İnşaat Büyükçekmece'ye yenilmekten kurtulamadı.
Pınar Karşıyaka, evinde ise 6 müsabakada sadece Banvit'e mağlup olurken, Trabzonspor Medical Park, Beşiktaş Sompo Japan, Muratbey Uşak, Yeşil Giresun Belediyespor ve Galatasaray Odeabank'ı yenmeyi başardı. Pınar Karşıyaka Antrenörü Nenad Markovic, Demir İnşaat Büyükçekmece maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hücumda konsantrasyon problemi yaşadığımız için karşılaşmayı kaybettik. Rakibimizi kutluyorum. İstediğimiz gibi oynadığımız bölümlerde öndeydik. Kritik anlarda boş atışlar kaçırdık. Onlar da önemli atışlar buldu. Savunmada iyiydik, ancak hücumda çok fazla hata yaptık" dedi.

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