Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste alınan 2 galibiyetten sonra Trabzonspor'a deplasmanda 108-105 mağlup olarak alt sıralarla bağını koparma fırsatını tepen Pınar Karşıyaka, bu sezon dış sahada yokları oynadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, ligdeki 12 deplasman maçında yalnız 2 galibiyet alabildi. Deplasmanda sadece düşme hattında son sırada bulunan Muratbey Uşak ve Eskişehir Basket'i yenebilen, 10 maçtan yenilgiyle ayrılan Karşıyaka, evinde oynadığı 11 maçı ise 6 galibiyetle geçti.

Ligde 23 haftada toplam 8 galibiyet alan yeşil-kırmızılılara UCAM Murcia'yla geçen hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan olaylı çeyrek final ilk maçında sakatlanan guard Berk Uğurlu'dan kötü haber geldi. Fizyoterapi için İstanbul'a giderek A Milli Takım'ın doktoruna görünen genç oyuncunun ayak bileğinde kemik iliği ödemi tespit edildi. Trabzon deplasmanında da oynayamayan, Murcia'yla 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak rövanşta forma giyemeyecek Berk'in 2 hafta dinlendirilmesi bekleniyor.

