Pınar Karşıyaka deplasman fobisini yendi

Tofaş karşısında dengeli oynayıp kolay hata yapmadıklarını söyleyen Antrenör Nenad Markovic, "Deplasmanda kötü bir performans sergiliyorduk ama son iki maçta bunu biraz daha geliştirdik. Özellikle Büyükçekmece ve Le Mans maçlarını daha iyi oynadık. Son beş dakikalarda kırılıyorduk, kolay hatalar yapıyorduk. Bunu düzeltmek için konuşuyoruz ve çalışıyoruz. Tofaş önünde bu hataları yapmadık. Tüm karşılaşmayı aynı seviyede oynamak kolay değil ama hücumdaki doğru tercihler bize maçı kazandırdı" şeklinde konuştu.
Tofaş karşısında dengeli oynayıp kolay hata yapmadıklarını söyleyen Antrenör Nenad Markovic, "Deplasmanda kötü bir performans sergiliyorduk ama son iki maçta bunu biraz daha geliştirdik. Özellikle Büyükçekmece ve Le Mans maçlarını daha iyi oynadık. Son beş dakikalarda kırılıyorduk, kolay hatalar yapıyorduk. Bunu düzeltmek için konuşuyoruz ve çalışıyoruz. Tofaş önünde bu hataları yapmadık. Tüm karşılaşmayı aynı seviyede oynamak kolay değil ama hücumdaki doğru tercihler bize maçı kazandırdı" şeklinde konuştu.