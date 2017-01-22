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Pınar Karşıyaka deplasman fobisini yendi

SPOR Toto Basketbol Ligi'ndeki ilk yarının son maçında Tofaş'ı 86-80 yenen Pınar Karşıyaka, deplasman fobisine de son verdi. Ligdeki son dış saha galibiyetini 12 Kasım'da son sıradaki Hal Enerji TED Ankara Kolejliler karşısında alan Pınar...

Pınar Karşıyaka deplasman fobisini yendi
SPOR Toto Basketbol Ligi'ndeki ilk yarının son maçında Tofaş'ı 86-80 yenen Pınar Karşıyaka, deplasman fobisine de son verdi. Ligdeki son dış saha galibiyetini 12 Kasım'da son sıradaki Hal Enerji TED Ankara Kolejliler karşısında alan Pınar Karşıyaka, o tarihten bu yana deplasmanda oynadığı 4 maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş ve Demir İnşaat Büyükçekmece'ye mağlup olmaktan kurtulamadı. Devreyi play off potasında bitirmeyi daha önce garantileyen Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası 8'li finallerine katılmaya hak kazandı.
Tofaş karşısında dengeli oynayıp kolay hata yapmadıklarını söyleyen Antrenör Nenad Markovic, "Deplasmanda kötü bir performans sergiliyorduk ama son iki maçta bunu biraz daha geliştirdik. Özellikle Büyükçekmece ve Le Mans maçlarını daha iyi oynadık. Son beş dakikalarda kırılıyorduk, kolay hatalar yapıyorduk. Bunu düzeltmek için konuşuyoruz ve çalışıyoruz. Tofaş önünde bu hataları yapmadık. Tüm karşılaşmayı aynı seviyede oynamak kolay değil ama hücumdaki doğru tercihler bize maçı kazandırdı" şeklinde konuştu.

 

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