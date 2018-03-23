Pınar Karşıyaka, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk edecek

İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilginin ardından geçen hafta Eskişehir Basket'i deplasmanda mağlup ederek düşme hattına 2 galibiyet fark atan Pınar Karşıyaka, yarın en yakın rakiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise taraftar desteğni daha yoğun bir şekilde takımın yanına çekebilmek için 5 TL olarak açıklandı.

Seyircisiz oynama cezası sınırında olan Pınar Karşıyaka, mücadele öncesi küfürlü tezahürat yapılmaması konusunda da taraftarını uyardı. Yeşil-kırmızılılarda iyileşen Allen, aylar sonra ilk kez taraftarın huzurunu çıkacak. Sakatlıktan çıkan Egemen ise henüz hazır durumda değil. Bu randevudan sonra salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde UCAM Murcia'yı ağırlayacak Pınar Karşıyaka, ligde kazanıp moral tazelemek istiyor. Alt sıralardan çıkmaya çalışan iki takımın da ligde 21 maçta 7'şer galibiyeti bulunuyor.