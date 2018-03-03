Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka: 71-93

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Alper Özgök (xx), Özge Şentürk (xx) PINAR KARŞIYAKA: Waters (x), Wood (x) 3, Erdi (xxx) 12, Jones (xx) 9, Banic (xx) 8, Kennedy (xxx) 13, Berk (xx) 9, Metin...

Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka: 71-93

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Alper Özgök (xx), Özge Şentürk (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Waters (x), Wood (x) 3, Erdi (xxx) 12, Jones (xx) 9, Banic (xx) 8, Kennedy (xxx) 13, Berk (xx) 9, Metin (xxx) 11, Alp (x) 3, Berke (x), Görkem (x) 3
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin (xxx) 14, Muhammed (xxx) 12, Bell (xxx) 18, Eric (xx) 8, Johnson (xxx) 15, Cummings (xx) 7, Kidd (xx) 8, Furkan (x), Okben (xx) 8, Kartal (x), Emircan (x) 3
1. PERİYOT: 16-19
İLK YARI: 33-44
3. PERİYOT: 47-72

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'ya da farklı mağlup oldu: 71-93.
Ligde son 5 maçta 4. yenilgisini alan, bu sezon 19 haftada 6 galibiyetle düşme hattının 2 galibiyet üzerinde kalan Karşıyaka'da taraftarlar oyuncuları yuhalayıp alkışlarla protesto etti. Bell'in 18, Johnson'un 15 sayıyla skora katkı yaptığı Darüşşafaka ise 12 galibiyete ulaştı.
Maçın başında Karşıyaka, Darüşşafaka'nın etkili oyununa yalnız Erdi ve Banic'le karşılık vermeye çalıştı. İlk periyot 19-16 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun başında Wilbekin'le 3 sayılık basket bulan konuk ekip, farkı giderek açtı. Karşıyaka'nın üst üste hücumlardan boş dönmesiyle fark 42-24'lük skorla 18 sayıya kadar çıktı. Periyodun son bölümünde Kaf-Kaf farkı eritmeye çalışsa da soyunma odasına 44-33 Darüşşafaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta Johnson, Wilbekin, Belle, Muhammed gibi oyuncularının skorer oyunuyla üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlılar, Karşıyaka'ya 14 sayı şansı tanıyıp 28 sayı buldu. Son 10 dakikalık bölüm, 25 sayı farkla, 72-47 Darüşşafaka üstünlüğüyle başladı. Son periyotta da Karşıyaka'nın çabası farkı kapatmaya yetmeyince maç 93-71 Darüşşafaka galibiyetiyle sonuçlandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314