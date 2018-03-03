Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka: 71-93

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Alper Özgök (xx), Özge Şentürk (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Waters (x), Wood (x) 3, Erdi (xxx) 12, Jones (xx) 9, Banic (xx) 8, Kennedy (xxx) 13, Berk (xx) 9, Metin (xxx) 11, Alp (x) 3, Berke (x), Görkem (x) 3

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin (xxx) 14, Muhammed (xxx) 12, Bell (xxx) 18, Eric (xx) 8, Johnson (xxx) 15, Cummings (xx) 7, Kidd (xx) 8, Furkan (x), Okben (xx) 8, Kartal (x), Emircan (x) 3

1. PERİYOT: 16-19

İLK YARI: 33-44

3. PERİYOT: 47-72

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'ya da farklı mağlup oldu: 71-93.

Ligde son 5 maçta 4. yenilgisini alan, bu sezon 19 haftada 6 galibiyetle düşme hattının 2 galibiyet üzerinde kalan Karşıyaka'da taraftarlar oyuncuları yuhalayıp alkışlarla protesto etti. Bell'in 18, Johnson'un 15 sayıyla skora katkı yaptığı Darüşşafaka ise 12 galibiyete ulaştı.

Maçın başında Karşıyaka, Darüşşafaka'nın etkili oyununa yalnız Erdi ve Banic'le karşılık vermeye çalıştı. İlk periyot 19-16 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun başında Wilbekin'le 3 sayılık basket bulan konuk ekip, farkı giderek açtı. Karşıyaka'nın üst üste hücumlardan boş dönmesiyle fark 42-24'lük skorla 18 sayıya kadar çıktı. Periyodun son bölümünde Kaf-Kaf farkı eritmeye çalışsa da soyunma odasına 44-33 Darüşşafaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta Johnson, Wilbekin, Belle, Muhammed gibi oyuncularının skorer oyunuyla üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlılar, Karşıyaka'ya 14 sayı şansı tanıyıp 28 sayı buldu. Son 10 dakikalık bölüm, 25 sayı farkla, 72-47 Darüşşafaka üstünlüğüyle başladı. Son periyotta da Karşıyaka'nın çabası farkı kapatmaya yetmeyince maç 93-71 Darüşşafaka galibiyetiyle sonuçlandı.