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Pınar Karşıyaka'dan kampanya

TAHİNCİOĞLU Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi isim sponsoru Yaşar Holding'e yaptığı bütçe artışı talebinden yanıt alamayan Pınar Karşıyaka, şube gelirlerini artırmak için kampanya başlattı. "Birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla...

Pınar Karşıyaka'dan kampanya
TAHİNCİOĞLU Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi isim sponsoru Yaşar Holding'e yaptığı bütçe artışı talebinden yanıt alamayan Pınar Karşıyaka, şube gelirlerini artırmak için kampanya başlattı. "Birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla startı verilen kampanya doğrultusunda taraftarları sezon öncesi çıkacak VIP kart ve kombine almaya, reklam konusunda destek olmaya davet eden Şube Başkanı Serdar Işıldar, "Karşıyaka destekçileriyle güçlenecek. Camiamıza, 'Sen de salonda yerini al' çağrısı yapıyoruz" dedi.
Geçtiğimiz sezonlarda da Pınar Karşıyaka'ya forma reklamı veren CMS Jant'ın yanında Larissa Göl Evleri ve Alsancak Koleji'yle de reklam anlaşması yaptıklarını açıklayan Işıldar, "Takım yemeklerimizi sponsorumuz Fratelli la Bufala karşılayacak. Konaklama sponsorumuz yine Mövenpick Otel olacak. Transfer yasağını kaldırmak için bütçeden kaynak ayıracağız. Bütçe artışı talebimize yanıt alamadık ama reklam ve sponsorluk desteklerini artırıp hedefimizdeki iddialı takımı kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
FUTBOLUN SPONSORU BASKETBOLA YARAR
Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar, kulüpte futbol takımının sezonluk tüm maliyetini üstlenecek sponsor bulunmasının basketbol şubeye de fayda sağlayacağını söyledi. Daha önce reklam ve kombine gelirlerini sıkıntı içindeki futbol şubesiyle paylaşıldığını hatırlatan Işıldar, "Futbola sponsor bulunmasıyla basketbol olarak reklam, VIP kart, kombine gelirlerimizi şube giderlerine harcayacağız" dedi.

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