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Pınar Karşıyaka'dan Cenevre çıkarması

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Yeni sezonda Avrupa'da hangi kupaya katılacağı belli olmayan Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı ve genel menajer Selim Çınar, çarşamba günü İsviçre'ye gidecek. Yeşil-kırmızılar, Cenevre'de...

Pınar Karşıyaka'dan Cenevre çıkarması

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Yeni sezonda Avrupa'da hangi kupaya katılacağı belli olmayan Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı ve genel menajer Selim Çınar, çarşamba günü İsviçre'ye gidecek. Yeşil-kırmızılar, Cenevre'de FIBA yetkilileriyle toplantı gerçekleştirecek. Son iki sezondur FIBA'nın organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Karşıyaka, ULEB'den de EuroCup'a katılmak için davet mektubu almıştı. 
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 10. sırada tamamlayan Karşıyaka'nın hangi organizasyonda yer alacağı Cenerve'deki görüşmelerin ardından belli olacak. Antrenör Aleksandar Trifunovic'le yola devam etmeyecek olan yeşil-kırmızılılar, yeni antrenör arayışında öncelikle yerli çalıştırıcıların üzerinde duruyor. Karşıyaka'nın yeni antrenörünü haftaya belirleyeceği öğrenildi.

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