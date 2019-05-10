Pınar Karşıyaka'dan buruk veda

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü sezon Play-Off hedefini ıskalayan Pınar Karşıyaka, evinde 96-66'lık Anadolu Efes mağlubiyetiyle sezonu 11. sırada tamamladı. Ligde çıktığı son 7 maçın 6'sını kaybeden Kaf-Kaf, 28 haftada 11 galibiyet elde etti. Lig başında bu sezonu yeniden yapılanıp borç ödeme yılı olarak belirleyen, kadrosunda 4 yabancı kalan Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'da katılacağı kupa önümüzdeki haftalarda belli olacak.

Yeşil-kırmızılıların bu sezon olduğu gibi yine FIBA Europe Cup'ta yer alması bekleniyor. Alman Antrenör Dirk Baurmann'ın sözleşmesinin çıkış opsiyonuyla sürdüğü Karşıyaka'da sezon sonunda Berk, Erdi, İlkan, Birkan'ın yanı sıra yabancılardan Evans ve Henry'nin de sözleşmeleri sona erdi. Yabancılardan Marei ve Walker ile yerlilerden Egemen ve Tayfun'un kontratları ise opsiyonlu devam ediyor. Farklı takımlara kiralık gönderilen Alp, Bertan ve Arca'nın da yeşil-kırmızılılarla sözleşmesi var.