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Pınar Karşıyaka'da Zdovc favori

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yollarını ayırdığı Özhan Çıvgın'ın yerine antrenör arayan Pınar Karşıyaka'da eski Yugoslav basketbolunun efsane isimlerinden Jure Zdovc'un ismi ön plana çıktı. Union...

Pınar Karşıyaka'da Zdovc favori

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yollarını ayırdığı Özhan Çıvgın'ın yerine antrenör arayan Pınar Karşıyaka'da eski Yugoslav basketbolunun efsane isimlerinden Jure Zdovc'un ismi ön plana çıktı.
Union Olimpija'dan da teklif alan 52 yaşındaki Sloven çalıştırıcının Karşıyaka'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Faal basketbolculuk kariyerinde dağılan Yugoslavya Milli Takımı'nda Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Vlade Divac, Predrag Danilovic, Dino Radja, Zoran Savic, Aleksandar Djordjevic ve halen ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran Zeljko Obradovic gibi efsane isimlerin yer aldığı kadroyla 1988 Seul Olimpiyatları'nda gümüş, 1990 Dünya Kupası ve 1989 ile 19991 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zdovc, antrenörlük kariyerinde de birçok başarıya imza attı.
Ülkemizde 2013-2015 yılları arasında Gaziantep Basketbol'un dümeninde bulunan Jure Zdovc, Bosna Hersek ve Slovenya Milli Takımı'nın yanı sıra Iraklis, AEK, Spartak Saint Petersburg, Cedevita Zagreb gibi takımlarda kupalar kazandı. Slovenya Milli Takımı'na 2009 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynatan Zdovc, çalıştırdığı takımlarla Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan liglerinde şampiyonluklar yaşayıp 2012 yılında Eurocup'ta yılın antrenörü seçildi. Pınar Karşıyaka'nın Sloven çalıştırıcıya 1.5 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Zdovc'la görüşmelerin hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Pınar Karşıyaka, ligde 3 Mart'ta Galatasaray'ı ağırladıktan sonra 6 Mart'ta FIBA Europe Cup son 16 turunda Ventspils deplasmanına çıkacak.

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