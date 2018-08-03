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Pınar Karşıyaka'da VIP kartlar satışta

İZMİR, () PINAR Karşıyaka'da yeni sezonda hazırlık turnuvaları, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup maçlarında geçerli olacak olan VIP kartlar 6 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkacak. Geçen sezondan VIP kartlarını...

Pınar Karşıyaka'da VIP kartlar satışta

İZMİR, ()

PINAR Karşıyaka'da yeni sezonda hazırlık turnuvaları, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup maçlarında geçerli olacak olan VIP kartlar 6 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkacak. Geçen sezondan VIP kartlarını korumak isteyen kart sahipleri, 6-12 Ağustos tarihleri arasında yenileme yapabilecek. Kartlar 12 Ağustos tarihinden sonra genel satışa sunulacak.
Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki altyapı ofisinden nakit veya kredi kartıyla alınabilecek VIP kombinelerin fiyatları platin 3 bin, VIP A 2 bin 500, VIP B ve C 2 bin 250, VIP D, C4 ve C6 ise 1900 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf'ta basketbolda diğer tribün kombineleri ise eylül ayında satışa çıkarılacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, yenilenen kadrosuyla antrenmanlara 13 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

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