Pınar Karşıyaka'da VIP kartlar satışta

İZMİR, ()

PINAR Karşıyaka'da yeni sezonda hazırlık turnuvaları, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup maçlarında geçerli olacak olan VIP kartlar 6 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkacak. Geçen sezondan VIP kartlarını korumak isteyen kart sahipleri, 6-12 Ağustos tarihleri arasında yenileme yapabilecek. Kartlar 12 Ağustos tarihinden sonra genel satışa sunulacak.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki altyapı ofisinden nakit veya kredi kartıyla alınabilecek VIP kombinelerin fiyatları platin 3 bin, VIP A 2 bin 500, VIP B ve C 2 bin 250, VIP D, C4 ve C6 ise 1900 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf'ta basketbolda diğer tribün kombineleri ise eylül ayında satışa çıkarılacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, yenilenen kadrosuyla antrenmanlara 13 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.