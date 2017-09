Pınar Karşıyaka'da Trifunovic'ten mesaj var

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'da yeni sezon öncesi antrenörlük görevine getirilen Aleksandar Trifunovic, taraftara layık bir takım olacaklarını söyledi.

Geçen sezon 8 yıl sonra ilk kez Play-Off'a kalamayan kadrosundan tüm yabancılar dahil 8 isimle vedalaşıp 5'i yabancı, 2'si yerli 7 takviye yaparak 12 milyon TL toplam maliyetli bir kadro kuran Pınar Karşıyaka'nın yeni antrenörü Trifunovic, "Böyle bir şehirde, böyle bir kulüpte, Avrupa'nın en iyi atmosferlerinden birini yaratan Karşıyaka taraftarının desteğiyle çalışacak olmaktan dolayı gururluyum. Yeni bir mücadeleye başlıyoruz. Geçen sezon Play-Off'a kalamayan bir takım vardı. Biz taraftarın desteğini hak eden, sonuna kadar pes etmeyen bir takım olacağız" dedi.

Kariyerinde Kızılyıldız, Zadar gibi takımlarda oynadıktan sonra yine Kızılyıldız, Lietuvos Rytas, Panionios, Spartak Saint Petersburg, Zalgiris Kaunas, Astana ve son olarak 2 sezondur Yeşilgiresun Belediyespor'u çalıştıran 50 yaşındaki Sırp antrenör, "Tutkulu, taraftarın tutkusuna uyum sağlayan bir takım olacağız. Komple yeni bir takımız ve yeni takımların uyum sağlaması her zaman kolay değildir. Özellikle genç oyunculara yeni roller vereceğiz. Maçlarda daha fazla süre alacaklar" diye konuştu. Transferde 6 yabancının yanı sıra Muhammed ve Soner'in ayrıldığı Kaf-Kaf'ta Trifunovic, "Muhammed kendi gitmek istedi. Can Altıntığ, Can Maxim Mutaf gibi yerli oyuncuları almak istedik ama farklı takımları tercih ettiler" diye konuştu.

Yeni sezon hedefleriyle ilgili şimdiden konuşmanın gerçekçi olmayacağını söyleyen Sırp çalıştırıcı, "Antrenmanlara tam kadro olarak daha yeni başladık. İyi olacağımızın sinyallerini şimdiden alıyorum. Sahaya maksimumumuzu koyacağız. Çok çalışıp en kısa sürede takım olacağız. Beraber oynayıp antrenman yapmaktan zevk alan, enerjik, oyunun hem defans hem ofansını birlikte oynayan bir takım oluşturacağız. Ben şampiyon olmak isteyen bir antrenörüm ama Karşıyaka'nın şampiyon olacağını veya olamayacağını söylesem doğru olmaz. Geçen sezon Play-Off'a kalamayan bir takım var. Biz sezon içinde adım adım gideceğiz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA GRUP ZOR

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne yeni sezonda 3. eleme turundan itibaren dahil olarak gruplara kalmak için Makedonya'dan Karpos Sokoli, Estonya'dan BC Kalev Cramo, Macaristan'dan Alba Fehervar üçlüsünden biriyle rakip olacak Pınar Karşıyaka'da Antrenör Trifunovic, işlerinin kolay olmayacağını söyledi. 29 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde oynanacak elemeleri geçerse A Grubu'nda Fransa'dan Monaco, İtalya'dan Sassari, Almanya'dan Ewe Baskets, İsrail'den Hapoel Holon, Rusya'dan Enisey, İspanya'dan Murcia ile elemelerden çıkacak Kapfenberg, Benfica, Lukoil Academic, Juventus dörtlüsünden biriyle yer alacak Kaf-Kaf'ta Trifunovic, "Elemeyi geçersek ligin en zorlu grubunda yer alacağız ama güçlü rakiplerle oynamak takımı daha iyi hale getirmek için önemli bir fırsat" dedi.

TRANSFER BEKLEMEDE

Yabancı transferinde guard Dominic Waters, şutör guard Scott Wood, kısa forvet DJ Kennedy, uzun forvet Jarrod Jones ve pivot Dustin Hogue'u alan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Aleksandar Trifunovic, 6. yabancı için beklemede olduklarını söyledi. Trifunovic, "Takımı görüp transferle ilgili karar vereceğiz. Şu an hangi mevkiye takviye yapacağımız belli değil. Öncelikle kadrodaki gençlerin performanslarına, verdiğim şansı değerlendirip değerlendiremeyeceklerine bakacağım" dedi.

EGEMEN'E FIRSAT

Aleksandar Trifunovic, altyapıda oynadığı dönemde geleceğin NBA oyuncuları arasında gösterilmesine rağmen A takımda bir türlü beklenen patlamayı yapamayan 21 yaşındaki pivot Egemen Güven için ayrı parantez açtı. Geçen sezon Giresun'da Emircan, Okben ve Kaf-Kaf'a transfer olan Metin gibi gençleri A Milli Takım seviyesine taşıyan Trifunovic, Egemen'in kendisini kanıtlaması için şansının olacağını belirterek, "Bir oyuncunun değeri oynadıkça ortaya çıkar. Takımda yeni bir rolü olacak. Kariyerinin gidişatına kendisi karar verecek. İyi, kendini gösteren bir basketbolcuyu oynatmayacak kadar deli bir antrenör yoktur" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Karşıyaka taraftarına çağrı yapan Aleksandar Trifunovic, yeşil-kırmızılıları bu sezon her maçta salonu doldurmaya davet etti. Kaf-Kaf'ın yeni teknik patronu şöyle konuştu:

"Karşıyaka'nın maçlarını uzun süredir takip ediyorum. Özellikle 2015'teki şampiyonlukta Fenerbahçe ve Anadolu Efes serilerindeki atmosfer mükemmeldi. Yeşilgiresun'la buraya deplasmana geldiğimizde ise tribünde boşluklar vardı. Bizi taşıyacak olan taraftar. Takımın potansiyelini onlara kanıtlayıp her iç saha maçında salonu doldurmalarını bekliyoruz. Aramızda bir bağ oluşacak ve maçlara ilgi artacak. Ben büyük takım küçük takım ayrımına inanan bir isim değilim. Bana göre her maç büyük."



