Pınar Karşıyaka'da son yabancı Campbell

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu önemli oranda yenileyen Pınar Karşıyaka, 5'inci ve son yabancı olarak ABD'li uzun forvet Antonio Campbell'la sözleşme imzaladı. 24 yaşında, 2.06 boyundaki Campbell, kolejde Ohio Bobcats, Filipinler'de Alaska Aces ve NBA G Lig'de Lakeland Magic formalarını giydi.

Campbell, geçen sezonu 6.3 sayı, 4.6 ribaund, 0.7 blok ortalamalarıyla tamamladı. Yeni sezon öncesi toplamda 7 transfer yapan Karşıyaka, guard Erving Walker, şutör guard Sek Henry, pivot Assem Marei, kısa forvet Deividas Gailius'u alıp yerli rotasyonunu ise guard Tayfun Erülkü ve uzun forvet İlkan Karaman'la güçlendirdi.

Bu arada iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka'da iç saha maçlarında geçerli sezonluk VIP kartlar, 1900 ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.