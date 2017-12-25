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Pınar Karşıyaka'da Play-Off hesapları

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon haftalarca düşme hattında kalan Pınar Karşıyaka, son maçlarda çıkışa geçip iddiasını yeniden kanıtladı. Uzun süre idari ve mali sıkıntılar yaşayan, Dustin...

Pınar Karşıyaka'da Play-Off hesapları

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon haftalarca düşme hattında kalan Pınar Karşıyaka, son maçlarda çıkışa geçip iddiasını yeniden kanıtladı. Uzun süre idari ve mali sıkıntılar yaşayan, Dustin Hogue'un ödenmeyen bonservisi nedeniyle lisansı bile çıkarılamadan ayrılmasıyla 4 yabancıyla kalan Karşıyaka, üst üste 6 yenilgi aldı. Maaş krizleri nedeniyle antrenman boykotlarıyla sarsılan, ekim ayından bu yana şube başkanı bulunmayan yeşil-kırmızılılar, sponsor Yaşar Holding'in devreyi girmesiyle sıkıntıyı aştı. Transfer yasağını kaldıran holdingin desteğiyle takıma Marko Banic ve Byron Allen takviyeleri yapıldı.
Ligde son iki haftada önce deplasmanda alt sıralardaki rakibi Muratbey Uşak'ı deplasmanda 92-86 yenerek düze çıkan Karşıyaka, ardından evinde eski göz ağrısı antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde geçen sezon final oynayan, bu sezon da art arda 8 galibiyet alan Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-71'le geçti. Üst üste 2 galibiyetle Play-Off hesapları yapmaya başlayan Karşıyaka'da Antrenör Aleksandar Trifunovic, "Sezon başından beri sakatlıklardan, transferde yaşanan sıkıntılardan dolayı sadece son 2 günde tam kadro ile idman yapıp, ilk defa bir maça kendi kurduğumuz kadro ile çıktık. İkinci devre daha farklı olacak" dedi.

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