Pınar Karşıyaka'da operasyon kapıda

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde yakaladığı büyük avantajı kaybedip son 5 maçta 4 yenilgi alarak 8 yıl sonra ilk kez play off'un dışında kalan Pınar Karşıyaka'da fatura Antrenör Nenad Markovic ve oyunculara çıkacak.

Hafta sonu yapılacak olağanüstü kongreye tek aday olarak hazırlanan Başkan Mutlu Altuğ ve ekibi, yeniden seçilmeleri durumunda takımda büyük operasyon yapacağı iddia edildi.

Başkan Altuğ'un, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansına rağmen iki yıl önce şampiyon olan Pınar Karşıyaka'yı play off'a sokamayan Antrenör Markovic'le sözleşmesi opsiyonlu olarak sürmesine rağmen yollarını ayırması bekleniyor. Markovic'in de son maçtaki moral bozukluğunun ardından istifasının cebinde olduğu iddia edildi.

Başkan Altuğ'un Markovic'in yerine, sezon öncesi de ismi gündeme gelen Yeşilgiresun Belediyespor'un antrenörü Aleksandar Trifunovic'i düşündüğü öğrenildi. O dönem yönetimde şube başkanı olarak görev yapan Turgay Büyükkarcı'nın yetkileri sezon içinde Başkan Altuğ tarafından alınmıştı. Muhammed ve Summers'ın sözleşmelerinin bittiği, diğer oyuncuların kontratlarının ise opsiyonlu olarak devam ettiği Kaf-Kaf'ta kadroda da büyük eleme yapılacak. Özellikle son maçtaki performanslarıyla taraftarın tepkisini çeken Brown, Green gibi isimlere tazminatları ödenerek sözleşmeleri feshedilecek. 6 yabancıdan yalnız Ponitka'nın takımda tutulması beklenirken, yerli rotasyonunda da değişikliğe gidilecek.

AVRUPA KORKOSU

Play off'a kalamayan Pınar Karşıyaka'da taraftarları, "Avrupa kupalarına gidemeyeceğiz" endişesi sardı. Son 7 senedir aralıksız Avrupa'da boy gösteren, FIBA Eurochallenge, ULEB Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra geçen yıl tarihinde ilk kez THY Euroleague'e de katılan Pınar Karşıyaka'da böyle bir riskin olmadığını söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, "Geçen yıl play off oynamayan Beşiktaş ve Demir İnşaat Büyükçekmece bu sezon Avrupa'da mücadele etti. Özel davetle mutlaka bir kupaya katılırız. Bu sezon takım olamadık. Başından beri kurgunun hatalı olduğunu söylemiştim. Heyecan veremedik" dedi. Karşıyaka, play off'a kalınamamasının ardından takımın içerde kalan 2 aylık maaşları ve Türkiye Kupası ile Avrupa primlerini dondurmuştu.