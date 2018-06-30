Pınar Karşıyaka'da Metin gitti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getirip iç transferde Berk, dış transferde ise Muratbey Uşak'tan Tayfun Erülkü'yle anlaşan Pınar Karşıyaka'nın sözleşme yenilemeye çalıştığı Metin Türen, Türk Telekom'a transfer oldu. A Milli Takım kadrosunda 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde forma giyen uzun forvetin iddialı bir kadro kuran ligin yeni takımından gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Pınar Karşıyaka, Metin'in yerine Antrenör Özhan Çıvgın'ın Büyükçekmece'den öğrencisi olan İlkan Karaman ve Türk Telekom'dan Nusret Yıldırım alternatiflerini gündemde tutuyor. Sakatlığı süren Deniz Kılıçlı'dan ise vazgeçildi. Yeşil-kırmızılı ekip, 5 yeni yabancı transferi de yapacak.