Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS’nin ilk turu yapıldı
YKS’nin ilk turu yapıldı
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...

Pınar Karşıyaka'da Metin gitti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getirip iç transferde Berk, dış transferde ise Muratbey Uşak'tan Tayfun Erülkü'yle anlaşan Pınar Karşıyaka'nın sözleşme...

Pınar Karşıyaka'da Metin gitti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getirip iç transferde Berk, dış transferde ise Muratbey Uşak'tan Tayfun Erülkü'yle anlaşan Pınar Karşıyaka'nın sözleşme yenilemeye çalıştığı Metin Türen, Türk Telekom'a transfer oldu. A Milli Takım kadrosunda 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde forma giyen uzun forvetin iddialı bir kadro kuran ligin yeni takımından gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Pınar Karşıyaka, Metin'in yerine Antrenör Özhan Çıvgın'ın Büyükçekmece'den öğrencisi olan İlkan Karaman ve Türk Telekom'dan Nusret Yıldırım alternatiflerini gündemde tutuyor. Sakatlığı süren Deniz Kılıçlı'dan ise vazgeçildi. Yeşil-kırmızılı ekip, 5 yeni yabancı transferi de yapacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325