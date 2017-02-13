Pınar Karşıyaka'da mağlubiyetler masaya yatırılıyor

SPOR Toto Basketbol Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçını kaybeden Pınar Karşıyaka'da Şube Sorumlusu Serdar Işıldar, Antrenör Nenad Markovic'le durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

Boşnak çalıştırıcıyla zaten sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Işıldar, "Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da kritik virajlardayız. Bu zorlu periyotta takımımıza güveniyoruz. Son maçlardaki düşüşün nedenlerini araştırıp yerli ve yabancı oyuncuların performanslarını artırabilmek için neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. Toplantıdan hocamızla yolların ayrılabileceği gibi farklı anlamlar çıkarmak ise yanlış. Böyle bir düşüncemiz yok" dedi.