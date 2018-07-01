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Pınar Karşıyaka'da hedef Walker

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosundaki tüm yabancıları yenileyecek Pınar Karşıyaka, Antrenör Özhan Çıvgın'ın Demir İnşaat Büyükçekmece'den öğrencisi olan guard Erving Walker'ı...

Pınar Karşıyaka'da hedef Walker

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosundaki tüm yabancıları yenileyecek Pınar Karşıyaka, Antrenör Özhan Çıvgın'ın Demir İnşaat Büyükçekmece'den öğrencisi olan guard Erving Walker'ı gündeme aldı. Pınar Karşıyaka'nın geçtiğimiz sezonlarda da transfer etmek istediği 28 yaşında, 1.72 boyundaki oyun kurucu, kariyerinde Fransa'da Elan Chalon, Dijon, Strasbourg, İtalya'da Veroli ve Polonya'da Stelmet Zielona Gora formalarını da giydi. 
Büyükçekmece'de 2015-16'da ve geçen sezon oynayan Walker, ligde 18.5 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, FIBA Europe Cup'ta 15.8 sayı, 1.6 ribaund, 3.7 asist ortalamaları tutturdu. Geçen sezon TBL All-Star maçında 30 sayı atarak en skorer oyuncu olan Walker, Karşıyaka deplasmanında ise 34 sayı, 5 ribaund, 10 asistle yıldızlaşmıştı. İç transferde şimdiye kadar Berk Uğurlu, dış transferde ise Muratbey Uşak'tan Tayfun Erülkü'yle anlaşan Pınar Karşıyaka'nın listesinde İlkan Karaman ve Nusret Yıldırım da var.

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