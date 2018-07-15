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Pınar Karşıyaka'da Egemen'den indirim

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde iç ve dış transfer görüşmelerini sürdüren Pınar Karşıyaka'da altyapı patentli pivot Egemen Güven, ücretinde yüzde 20 oranında indirim yapmayı kabul ederek sözleşmesini...

Pınar Karşıyaka'da Egemen'den indirim

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde iç ve dış transfer görüşmelerini sürdüren Pınar Karşıyaka'da altyapı patentli pivot Egemen Güven, ücretinde yüzde 20 oranında indirim yapmayı kabul ederek sözleşmesini 2 yıllığına uzattı. Yeşil-kırmızılılarda 2013 yılından bu yana A takımda forma giyen 22 yaşındaki pivot, 1 yıl kalan sözleşmesinde indirim yaparak 2 yıllık yeni kontrata imza attı. Geçen sezon ligde 23 maçta 6 sayı, 3.4 ribaund, 0.6 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5.6 sayı, 2.5 ribaund, 0.5 asist ortalamalarıyla forma giyen 2.09 boyundaki genç pivot, yeni sezonda takımın önemli parçalarından olacak.
Kariyerinde Ay-yıldızlı formayla 2014 U18 Avrupa Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilen, bir dönem adı NBA adayı olarak anılan Egemen, yeni sezon öncesi özel antrenmanlar yaparak güç topluyor. Görkem, Alp, Erdi gibi gençlerin sözleşmelerinin devam ettiği Karşıyaka, daha önce iç transferde Berk Uğurlu, dış transferde ise Demir İnşaat Büyükçekmece'den Erving Walker ve İlkan Karaman'la anlaşmıştı. Karşıyaka'nın dış transfer listesindeki isimlerden Trabzonsporlu guard Osiris Eldridge ise 350 bin dolar yıllık ücretle Büyükçekmece'ye transfer oldu.

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