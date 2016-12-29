Pınar Karşıyaka'da Dillard diretiyor

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank galibiyetiyle moral bulan Pınar Karşıyaka'da yaklaşık 1 ay önce kadro dışı bırakılıp kulüp bulması istenen Kevin Dillard, ayrılmaya yanaşmıyor. Henüz yeni bir takımla anlaşmayan ABD'li oyun kurucu, yeşil kırmızılılardaki sözleşmesini feshetmek için para pazarlığında. Pınar Karşıyaka, Dillard'ın yerine 2 hafta önce Best Balıkesir'den Michael Green'i transfer etmişti.Takımdan ayrı çalışan Kevin Dillard, bu sezon ligde 12 sayı, 2.2 ribaund, 4.9 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7.6 sayı, 3.3 ribaund, 4.7 asist ortalamaları yakalamıştı.Pınar Karşıyaka, sezonun ilk haftasında yollarını ayırdığı, Dillard gibi gitmemek için direten Josh Boone'a da sözleşmesini feshederken 20 bin dolar maaş alacağının yanı sıra üzerine 10 bin dolar ekstra ödeme yapmak durumunda kaldı.

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