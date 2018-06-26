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Pınar Karşıyaka'da Çıvgın imzalıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, antrenörlük için anlaşmaya vardığı Özhan Çıvgın'la yarın sözleşme imzalayacak. Çıvgın, 5 yıldır görev yaptığı Demir İnşaat...

Pınar Karşıyaka'da Çıvgın imzalıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, antrenörlük için anlaşmaya vardığı Özhan Çıvgın'la yarın sözleşme imzalayacak. Çıvgın, 5 yıldır görev yaptığı Demir İnşaat Büyükçekmece'yle vedalaşıp kendisini İzmir ekibine bağlayan sözleşmeye imza atacak. Antrenörünü belirlemesinin ardından transferde harekete geçecek Karşıyaka, A Milli Takım'da da forma giyen Berk, Metin, Egemen gibi genç oyuncularını kadroda tutarak 5 yeni yabancı ve iyi yerlilerle iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. 
Yeşil-kırmızılı ekibin yeni sezonda Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta (FIBA Avrupa Kupası) mücadele etmesi bekleniyor.

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