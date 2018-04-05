Pınar Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan sert çıkış

Ergin KARATAŞ / MURCIA, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde UCAM Murcia'ya elenerek üst üste ikinci kez Final Four'un kapısından dönen Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, seride yaşanan olaylara sert tepki gösterirken, "Bu organizasyona katılmayı gözden geçireceğiz" dedi.

İspanyol rakibini bu sezon gruplardaki iki maçta da yenmesine rağmen çeyrek finaldeki iki mücadeleyi de kaybeden yeşil-kırmızılılarda Büyükkarcı, "Elenmekten çok ikinci sınıf bir takıma elendiğimiz için çok üzgünüm. Hem İzmir'de hem İspanya'da saha dışı organizasyonlarla bizi devre dışı bırakan Murcia'yı kutlamak içimden gelmiyor" şeklinde konuştu.

Rakibiyle evinde yaptığı olaylı ilk maç sonrası FIBA'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 iç saha maçını seyircisiz oynama ve 20 bin euro ceza alan Kaf-Kaf'ta Büyükkarcı, İzmir'deki olayın fitilini ateşleyen rakip takımdan Rojas'a herhangi bir ceza çıkmamasına tepki gösterip, "Şampiyonlar Ligi'nin buna seyirci kalması bu organizasyonun bizim tarafımızdan gözden geçirilmesine neden olabilir. Lima ve Rojas'la evimizde başlayan Fair Play dışı şovlar rövanşta da tüm şiddetiyle devam etti. Tüm Avrupa'da mimli olan bu iki oyuncuyla ilgili hala bir ceza çıkmaması düşündürücü. Avrupa'da yer alacağımız kupayla ilgili resmi açıklamayı çok kısa süre içinde yapacağız" dedi.

SON DAKİKALAR YAKTI

PINAR Karşıyaka Antrenörü Aleksandar Trifunovic, Murcia'ya 82-71 mağlup oldukları rövanş maçı sonrası oyunun büyük bölümünü iyi oynamalarına rağmen sonunu getiremediklerini söyledi. İlk maçı 14 sayı farkla kaybeden, rakip karşısında deplasmanda son 5 dakikaya 7 sayı farkla önde girmesine rağmen salondan mağlubiyetle ayrılan Kaf-Kaf'ta Trifunovic, "Rakip sahada ateşli taraftarların önünde iyi bir duruş sergiledik. Maçta 34-35 dakika istediğimiz şekilde oynadık. Son 3-4 dakika ise ne istediğimiz ne de planladığımız gibiydik. İlk maçta elde ettikleri avantajı iyi kullanıp tur atladılar" diye konuştu.

KENNEDY ZİRVEDE BİTİRDİ

KARŞIYAKA'nın yıldızı Dj Kennedy, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kadar olan etabı maç başına sayı, ribaund ve verimlilik sıralamasında lider bitirdi. Normal sezon, son 16 turu ve çeyrek finalde çıktığı 18 karşılaşmada maç başına 21.4 verimlilik ortalamasıyla zirveye çıkan ABD'li forvet, maç başına 19 sayıyla sayı sıralamasında, 8.4 ribaundla ise ribaund liderliğinde zirveye çıktı. Sayı krallığında Kennedy'i maç başı 18.8 sayıyla yine Kaf-Kaf'tan Jones izledi. Waters ise 6.1 asistle asis sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.