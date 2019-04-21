Pınar Karşıyaka'da büyük şansızlık

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'a kalma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol deplasmanında son saniyede yıkıldı.
Eski antrenörlerinden Nenad Markovic'in çalıştırdığı rakibi karşısında son saniyede Sek Henry'nin turnikesi çemberden dönen Kaf-Kaf, galibiyeti kaçırıp 1 sayı farkla 74-73 mağlup oldu. Ligde 26 maçta 11 galibiyette kalan yeşil-kırmızılılar kalan 2 haftada Anadolu Efes'i ağırlayıp Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Karşıyaka, son haftayı ise bay takım olarak geçecek. Anadolu Efes'in Euroleague'de Final Four yolunda İspanya'da Barcelona'yla oynayacağı 2 zorlu maç sonrası 28 Nisan Pazar günü ağırlayacak Karşıyaka, rakibini yenerek umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.