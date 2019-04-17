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Pınar Karşıyaka'da 2 eksik

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol galibiyetiyle son 3 hafta öncesi Play-Off hattını yakalayan Pınar Karşıyaka'da Gaziantep Basketbol'la oynanacak önemli deplasman...

Pınar Karşıyaka'da 2 eksik

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol galibiyetiyle son 3 hafta öncesi Play-Off hattını yakalayan Pınar Karşıyaka'da Gaziantep Basketbol'la oynanacak önemli deplasman maçı öncesinde Berk Uğurlu ve Erdi Gülaslan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Bu sezon ilk 5'in önemli isimlerinden olan, diz yan bağlarında esneme meydana gelen Berk'in 2 hafta takımdan uzak kalacağı açıklandı. Ağrıları olan Erdi'nin de Gaziantep'te forma giyemeyeceği öğrenildi. Son haftalarda fazla süre alamayan Evans'ın dizindeki hafif sakatlık da devam ediyor.

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