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Pınar Karşıyaka çıkış peşinde

  İZMİR, () TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 9 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yarın yeni yılın ilk sınavında 7 galibiyetle Play-Off hattındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk...

Pınar Karşıyaka çıkış peşinde

 

İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 9 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yarın yeni yılın ilk sınavında 7 galibiyetle Play-Off hattındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. 

Ligde düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan yeşil-kırmızılı ekip, bu karşılaşma öncesi yeni transferlerden Allen'ın yaşadığı talihsiz sakatlığa üzüldü. Transfer yasağını geçen ay kaldırarak eksik kadrosunu 2 takviyeyle güçlendiren Kaf-Kaf'ta yeni oyunculardan Allen, Petkimspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Ayak tarak kemiği kırılan ABD'li oyun kurucu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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