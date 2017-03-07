Pınar Karşıyaka çeyrek final aşkına Beşiktaş karşısında

İZMİR, ()- PINAR Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Beşiktaş Sompo Japan deplasmanında çeyrek final vizesi almak için ter dökecek.

İstanbul Akatlar Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı A Spor, naklen yayınlayacak. İzmir'de geçen hafta oynanan ilk müsabakayı 75-70 kazanan Pınar Karşıyaka, her türlü galibiyet, beraberlik ve 5 sayı farkın altında mağlubiyette tur atlayıp adını son 8 takım arasına yazdıracak. 4 sezon çalıştırdığı Pınar Karşıyaka'ya 3 kupa kazandırarak kulüp tarihine geçen Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş, cumartesi günü yine İstanbul'da oynanan lig maçından 86-81 galip ayrılmıştı.

Eşleşmede Beşiktaş'ın favori olduğunu ancak favorilerin her zaman kazanmadığını söyleyen Pınar Karşıyaka antrenörü Nenad Markovic, şunları söyledi:

"Bu tip elemeli maçlarda 5 sayı büyük fark değil fakat az bir fark da değil. İlk maçta savunma ribaundlarında çok hata yapmıştık. Bu hatamızı düzeltmemiz gerekiyor. Beşiktaş, pota altında iyi bir takım. Güçlü bir kadroları var ancak ben turu geçeceğimize inanıyorum. Son topa kadar mücadele edeceğiz. Evimizde oynadığımız müsabaka atmosfer inanılmazdı. Böylece 40 dakika boyunca oyunda kalabildik. Bu tür maçlarda 1-2 top belirleyici oluyor. Az hata yapan taraf olacağız."