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Pınar Karşıyaka-Best Balıkesir: 80-69

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Serhat Büker (xx) PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx) 15, Brown (xxx) 9, Ponitka (xxx) 19, Owens (xxx) 11, Summers (xxx)...

Pınar Karşıyaka-Best Balıkesir: 80-69

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, ()
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Serhat Büker (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx) 15, Brown (xxx) 9, Ponitka (xxx) 19, Owens (xxx) 11, Summers (xxx) 12, Petway (xx) 8, Muhammed (xx) 6, Soner (x)
BEST BALIKESİR: Kelley (xxx) 16, Nichols (xx) 8, Andrews (xx) 4, Ofoegbu (xxx) 14, Golubovic (xx) 7, Yunus (xx) 8, Ümit (xx) 10, Pastal (x), Murat (x) 2
1.PERİYOT: 19-14
İLK YARI: 36-39
3.PERİYOT: 56-53
BEŞ FAUL: Ofoegbu (36.29) (Best Balıkesir)

SPOR Toto Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde Best Balıkesir'i 80-69 mağlup etti. Karşıyaka, bu galibiyetle 22 puana ulaşıp iç sahada 6'da 6 yaparken, düşme hattındaki konuk takım 16 puanda kaldı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabaka öncesi, 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne yapılan terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Reklam panolarında Şehit Fethi Sekin için, "Seni unutmayacağız. Kahraman" mesajları yazıldı. Salonda hoparlörlerden İzmir Marşı çalındı.
Maça Brown ve Summers'la bulduğu sayılarla başlayan Pınar Karşıyaka, konuk ekipten Kelley'in ürettiği sayılara rağmen ilk periyodu 19-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Ümit, Yunus ve Ofoegbu'nun skora katkısıyla aradaki farkı kapatıp öne geçen Best Balıkesir, soyunma odasına 3 sayı önde girdi: 36-39. Üçüncü periyotta Summer ve Ponitka'nın oyuna ağırlığını koymasıyla toparlanan Kaf-Kaf, konuk ekipten Golubovic'in sayılarına rağmen final periyoduna 3 sayı üstün girdi: 56-53. Son çeyreğe Muhammed'in 3 sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, Petway'in sayılarıyla son bölümde farkı açıp maçı 11 sayı farkla kazandı: 80-69. Karşıyakalı oyuncular galibiyeti, tribündeki yöneticilerle kutladı. 

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