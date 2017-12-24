Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan: 79-71

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Polat Parlak (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Emin Moğulkoç (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Egemen (xxx) 11, Dj Kennedy (xxx) 17, Wood (xx), Waters (xxx) 14, Banic (xxx) 4, Berk (xx), Jones (xxx) 18, Metin (xxx) 2, Allen (xxx) 13

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Lima (x) 1, Dj Strawberry (x) 2, Clark (xxx) 17, Diebler (xxx) 10, Boatright (xxx) 11, Erkan (x) 2, Kenan (x), Weems (xxx) 12, Sertaç (xxx) 13, Muratcan (x) 3

1'İNCİ PERİYOT: 17-16

İLK YARI: 33-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-51

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-71 mağlup etti. Rakibinin 8 haftalık galibiyet serisini sonlandıran Karşıyaka, üst üste ikinci galibiyetini alarak 16 puana ulaştı. Beşiktaş'ın puanı ise 21'e yükseldi. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 18 sayıyla Karşıyakalı Jones oldu.

Maçtan önce ve sonra Karşıyakalı taraftarlar yeşil-kırmızılı kulübe geçmiş yıllarda 3 kupa kazandıran Beşiktaş Sompo Japan Antrenörü Ufuk Sarıyca'ya sevgi gösterisinde bulunarak, "Karşıyaka seninle gurur duyuyor" tezahüratı yaptı. Müsabakayı geçen sezon Pınar Karşıyaka'yı çalıştıran Boşnak Antrenör Nenad Markovic de tribünden seyretti. Ev sahibi ekipte son transfer Bryon Allen ilk kez forma giydi.

İlk periyotta ev sahibi ekip Egemen ve Dj Kennedy'nin sayılarıyla skor üretirken, Beşiktaş ise Diebler ve Clark ile oyuna ortak oldu. Pınar Karşıyaka periyodu 17-16 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Jones'la bulduğu sayılarla 15. dakikada farkı 8 sayıya (28-20) kadar çıkaran Kaf-Kaf, üst üste hücumlardan boş dönünce, konuk takım Boatright'ın son saniye basketiyle skoru eşitledi: 33-33.

Üçüncü periyoda Banic, Allen ve Waters'ın sayılarıyla başlayarak 11-0'lık (44-33) seri yakalayan Pınar Karşıyaka'ya, Clark, Diebler ve Boatright'ın 8-0'lık serisiyle karşılık veren Beşiktaş, 25'inci dakikada skoru 44-41'e getirdi. Karşıyaka son bölüme 60-51 önde girdi. Final periyodunda Dj Kennedy, Egemen ve Waters ile skor üreten yeşil-kırmızılılar, maçı 8 sayı farkla kazanmayı bildi: 79-71.

(FOTOĞRAFLI)