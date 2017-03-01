Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan: 75-70

Ergin KARATAŞ/İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya) (xx), Saverio Lanzarini (İtalya) (xx), Arturas Sukys (Litvanya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx) 25, Brown (x) 4, Ponitka (xxx) 22, Summers (xxx) 10, Owens (xxx) 10, Muhammed (x), Petway (x) 4

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Thompson (x) 4, Strawberry (xxx) 12, Roll (xx) 7, Stimac (xxx) 20, Clark (xxx) 14, Erkan (x) 4, Sertaç (x) 1, Kenan (x) 3, Weems (xx) 5

1.PERİYOT: 22-13

İLK YARI: 41-40

3.PERİYOT: 57-58

5 FAUL: Thompson (37.53) (Beşiktaş Sompo Japan), Brown (39.56) (Pınar Karşıyaka)



FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’ndaki Türk derbisinde, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan’ı evinde 75-70 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Kaf-Kaf’ta Green 25, Ponitka 22 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Kartal’a Stimac’ın 20 sayısı yetmedi. Spor Toto Basketbol Ligi’nde 4 Mart Cumartesi günü karşılaşacak iki takım, 8 Mart Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul’da rövanşa çıkacak. Karşıyaka, her türlü galibiyet, beraberlik ve 5 sayının altında yenilgide çeyrek finalist olacak. Beşiktaş’a tur atlamak için 5 sayılık farkın üzerinde galibiyet gerekecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadelede tribünler tıklım tıklım doldu. Karşıyaka ve Beşiktaş taraftarları, karşılıklı olarak, 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' diye bağırıp İzmir Marşı’nı söyledi. Ev sahibi yeşil-kırmızılılar, karşılaşma öncesi tribünde Atatürk ve Anıtkabir’in dev pankartıyla ay-yıldızlı bayraklarımızı açtı. Karşıyakalılar, bu sezona kadar 4 yıl boyunca çalıştırdığı takıma şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Beşiktaş Sompo Japan Antrenörü Ufuk Sarıca’ya salona çıktığı anda sevgi gösterisinde bulundu. Sarıca, taraftarın kendisine yaptığı tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi. Mücadeleyi Basketbol Federasyonu yöneticileri Kerem Tunçeri ve Hüseyin Beşok da izledi.

Maça Ponitka’nın basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 6 dakikayı 10-4 önde geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk 10 dakikalık bölümü 9 sayı farkla, 22-13 önde tamamladı.

İkinci periyodun hemen başında Summers’ın 3 sayılık basketiyle farkı 12 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, ardından tam saha pres yapan Beşiktaş karşısında Petway’in 2 serbest atışı haricinde 4 dakika boyunca skor üretemedi. Bu bölümde Clark ve Stimac’la etkili olan Kartal, durumu 29-29’a getirip skoru eşitledi. Periyodun bitimine 2 saniye kala ev sahibi ekipten Brown’a çalınan teknik faulü sayıya çeviren Roll, devrenin 41-40 bitmesini sağladı.

Beşiktaş, üçüncü periyoda Rollve Strawberry’nin sayılarıyla başlayıp 44-41 öne geçti. Karşıyaka, maçı bırakmayıp 5. dakikada Green’in serbest atışlarıyla skoru 51-44’e getirip yeniden 7 sayı farkla öne geçse de periyot, Stimac’ın son saniye basketiyle Kartal, son periyoda 58-57 önde girdi.

Son 10 dakikada salonu dolduran taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Kaf-Kaf, öne geçip bitime 25 saniye kala Summers’ın 3 sayılık basketiyle farkı tekrar 7 sayıya taşıdı. Beşiktaş, mola sonrası Stimac’ın smacıyla farkı 5’e indirdi. Son saniyelerde Brown ve Clark, kullandıkları faul atışlarında birer isabet bulunca maç 5 sayı farkla, 75-70 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle tamamlandı.