Pınar Karşıyaka berabere kaldı

İZMİR, () -

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, Belgrad'taki ikinci sınavda Mega Bemax ile 94-94 berabere kaldı. Sezonun ilk özel maçında aynı ülkede FMP Belgrad'a 84-78 yenilen Kaf-Kaf'ta ikinci sınavda yeni transferlerden Crocker 18, Onuralp 14, Morgan 13, Taylor ve ilk maçta oynamayan Triche 12, Nusret 8 sayı attı. Takımla Sırbistan'a götürülen Beşiktaş'tan ayrılan 27 yaşındaki pivot Dusan Cantekin de 2 sayı üretti. Karşıyaka, Büyükçekmece ve Galatasaray'la 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Göl Turnuvası'na katılacak.