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Pınar Karşıyaka, Belçika'da seriyi devam ettirmek istiyor
İZMİR, () - FIBA Europe Cup ön eleme turunda İsveç'ten Boras Basket'i eleyerek yoluna devam eden Pınar Karşıyaka, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Belçika deplasmanında Spirou Basket'le karşılaşacak. Charleroi kentindeki Spiroudome Spor...
SPOR 22.10.2019, 11:54
İZMİR, () -
FIBA Europe Cup ön eleme turunda İsveç'ten Boras Basket'i eleyerek yoluna devam eden Pınar Karşıyaka, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Belçika deplasmanında Spirou Basket'le karşılaşacak. Charleroi kentindeki Spiroudome Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan, Avrupa'da Boras'la oynadığı 2 maçı da alarak oynadığı 6 resmi müsabakayı galibiyetle kapatan Pınar Karşıyaka, gruplara da iyi başlamayı hedefliyor. Pınar Karşıyaka, 3'üncü kez karşılaşacağı rakibini daha önce iki maçta da mağlup etmişti. Grupta Pınar Karşıyaka ve Spirou Basket dışında Hollanda'dan Donar Groningen ve Belçika'dan Phoenix Brüksel yer alıyor.
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