Pınar Karşıyaka-Avtodor Saratov: 78-65

Ergin KARATAŞ/İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Nicolas Maestre (Fransa) (x), Janusz Calik (Polonya) (x), Marius Ciulin (Romanya) (x)

PINAR KARŞIYAKA: Brown (xxx) 12, Green (xxx) 12, Ponitka (xx) 10, Summers (xxx) 23, Owens (xx) 8, Muhammed (xx) 6, Soner (x), Alp (x) 4, Petway (x) 3

AVTODOR SARATOV: Frazier (x) 3, Stockton (x), Kolesnikov (xxx) 15, Carrera (x) 2, Makiev (xx) 8, Astapkovich (x) 3, Bykov (x), Kolyushkin (xxx) 12, Hunter (xxx) 22

1. PERİYOT: 27-11

İLK YARI: 42-34

3. PERİYOT: 66-55

5 FAUL: Kolyushkin (37.39) (Avtodor Saratov)



FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Rus temsilcisi Avtodor Saratov'u gergin geçen maçta 78-65 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu skorla grup maçlarının bitimine 3 maç kala 7'nci galibiyetini aldı. Kaf-Kaf'ta Summers 23, Brown ve Green, 12'şer sayıyla skora katkı yaptı. Maç öncesi İzmir Emniyeti, özel kuvvet polisleri dahil 300 güvenlik görevlisi, 3 toplumsal olaylara müdahale aracıyla salon içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Karşılaşmadan 2 saat önce salonda özel eğitimli köpekler eşliğinde bomba araması yapıldı.

Pınar Karşıyaka maça Summers, Ponitka, Brown ve Green'in basketleriyle 16-0'lık bir seriyle başladı. Yeşil-kırmızılılar, pota altında etkili oynayıp ilk periyotta farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Periyot 27-11 sonuçlandı. İkinci periyotta Karşıyaka'nın üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanan konuk ekip, 12-0'lık seriyle farkı 6 sayıya kadar indirdi. Bu bölümde Kaf-Kaf, Rus temsilcisine Brown ve Muhammed'in dış atışlarıyla direnmeye çalıştı. İkinci periyot sonunda soyunma odasına 42-34 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta fark 50-47'yle 3 sayıya kadar düştü. Bu bölümden sonra Brown, Green ve Summers'ın etkili performansıyla kontrolü yeniden eline alan Karşıyaka, son 10 dakikaya 66-55 önde başladı. Son bölümde rakibin farkı eritme çabalarına kontrollü oyunuyla yanıt veren Pınar Karşıyaka, salondan 78-65 galip ayrıldı.