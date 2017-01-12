Pınar Karşıyaka Avrupa'da zirve fırsatını kaçırdı

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 2 gün süren maceralı bir yolculuk sonrası gittiği Fransa'da lider Le Mans'a son saniyelerde yediği basketlerle 65-61 yenilen Pınar Karşıyaka, zirve fırsatını kaçırdı.

Gruptan çıkma şansı devam eden yeşil kırmızılı ekip, bitime 2 maç kala bir basamak gerileyip 7 galibiyetle üçüncü sıraya inerken, 9 galibiyete ulaşan Le Mans, ilk etabı Pınar Karşıyaka'nın önünde bitirmeyi garantiledi. Umana Reyer Venezia'nın evinde Joensuun Kataja'yı yenerek 8 galibiyete ulaşmasıyla Pınar Karşıyaka'nın ilk 2 şansı zora girdi. Pınar Karşıyaka kalan maçlarda Khimik ve Kataja (D), Venezia ise Avtodor (D) ve Oradea'yla karşılaşacak. İlk dört ekibin gruptan çıkacağı maçlar sonunda lider takımlar ve 5 grupta en iyi dereceyi elde eden 3 ikinci, play off'un ilk turunu maç yapmadan geçerek direkt son 16'ya kalacak.

Le Mans karşısında önemli bir fırsatı kaçırdıklarını söyleyen Antrenör Nenad Markovic, " Fransa'ya giderken yaşadığımız zorlu seyahati düşünürsek, sahaya maksimum performansımızı koyduk. Oyuna çok iyi başladık. Üçüncü çeyreği de gayet iyi oynadık. İkinci ve dördüncü çeyreklerde ise gereken isabetleri bulamadık. Kritik anlarda sayı üretemedik. İki takım da hücumda problem yaşadı ve 1-2 şut maçı değiştirebilirdi" diye konuştu.

ALL-STAR'DA 4 KARŞIYAKALI Spor Toto Basketbol Ligi'ne verilen 1 haftalık arada yapılacak All-Star 2017'ye 4 Pınar Karşıyakalı katılacak. Yeşil kırmızılı ekipten Summers pazar günü İstanbul Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek organizasyonda Asya Karması'nda ilk 5'te sahaya çıkacak, Ponitka ise yedekler arasında yer alacak. Pınar Karşıyaka'dan Owens, smaç, Alp ise yetenek yarışmasında boy gösterecek.