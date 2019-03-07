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Pınar Karşıyaka avantajlı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () FIBA Europe Cup son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Letonya'da BC Ventspils'e 78-76 yenilse de rövanş öncesi avantajı yakaladı. Rakibine çekişmeli geçen maçta son saniyelerde 2 serbest atışla mağlup...

Pınar Karşıyaka avantajlı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

FIBA Europe Cup son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Letonya'da BC Ventspils'e 78-76 yenilse de rövanş öncesi avantajı yakaladı. Rakibine çekişmeli geçen maçta son saniyelerde 2 serbest atışla mağlup olan Kaf-Kaf, 13 Mart Çarşamba günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarı önünde oynayacağı rövanşı 3 sayı farkla kazansa dahi adını çeyrek finale yazdıracak.
Pınar Karşıyaka-Ventspils eşleşmesinin galibinin çeyrek finalde karşılaşacağı rakibin belli olacağı mücadelenin ilk maçında İtalyan ekibi Dinamo Sassari, Hollanda'da ZZ Leiden'i 97-93 mağlup ederek avantajı aldı. Karşıyaka Antrenörü Dirk Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans. Kazanamadık ama 80 dakikalık bir maçın ilk yarısını 2 sayı farkla kaybettik. İkinci maçta kendi evimizde, taraftarımızın önünde çeyrek finali istiyoruz" dedi.

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