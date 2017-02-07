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Pınar Karşıyaka avantaj peşinde

Ergin KARATAŞ / FRANKFURT, ()- PINAR Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi play off ilk maçında yarın Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a konuk olacak. Fraport Arena'da saat 22.00'de başlayacak zorlu randevuda, ayak bileğindeki sakatlık devam...

Pınar Karşıyaka avantaj peşinde

Ergin KARATAŞ / FRANKFURT, ()- PINAR Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi play off ilk maçında yarın Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a konuk olacak.
Fraport Arena'da saat 22.00'de başlayacak zorlu randevuda, ayak bileğindeki sakatlık devam eden Ponitka forma giyemeyecek. Yeşil kırmızılı ekip, 2 maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak bu turda rakibini deplasmanda yenerek 21 Şubat'taki rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.
İlk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda 9 galibiyet, 5 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, lider Le Mans ve ikinci Venezia'nın üçlü averajla gerisinde kalarak grubunu üçüncü tamamladı. Frankfurt temsilcisi Skyliners ise A Grubu'nu 7 galibiyet, 7 yenilgiyle beşinci bitirdi.
Bu turda rakibine üstünlük sağlayan taraf, son 16 turunda Pınar Karşıyaka'nın eski antrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi olacak.

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