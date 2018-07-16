Pınar Karşıyaka arayışta

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde takviye harekatına başlayıp iç transferde Berk Uğurlu ve Egemen Güven, dış transferde ise Demir İnşaat Büyükçekmece'den Erving Walker ile İlkan Karaman'la sözleşme imzalayan Pınar Karşıyaka, 2 yıldıza kanca attı. Karşıyaka, ülkemizde 3 sezon Trabzonspor, geçen yıl ise Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki şutör guard Dwight Hardy ve Maccabi Ashdod'da geçtiğimiz sezon İsrail Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen aynı mevkideki Sek Henry ile görüşüyor. Yeşil-kırmızılıların listesinde Gaziantep Basketbol'dan uzun forvet Robert Carter da var.