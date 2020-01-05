Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes: 80-82

Ergin KARATAŞ / İZMİR ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Erşan Kartal (xx), Duhan Kayiçi (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 17, Crocker (x) 2, Metecan (xxx) 15, M’Baye (xxx) 11, Morgan (xxx) 12, Kennedy (xx) 8, Yunus (x), Semih Erden (xx) 9, Nusret (x) 6, Onuralp (x)

ANADOLU EFES: Larkin (xxx) 21, Micic (xxx) 20, Singleton (xxx) 15, Simon (xx) 6, Pleiss (xxx) 12, Sertaç (x), Doğuş (x), Buğrahan (xx) 8

1'İNCİ PERİYOT: 18-23

İLK YARI: 42-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-52

NORMAL SÜRE: 73-73

5 FAUL: 29.33 Semih Erden, 41.30 Morgan (Pınar Karşıyaka), 31.06 Sertaç, 33.12 Pleiss (Anadolu Efes)

ING Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının liderini belirleyen son hafta maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka’yı uzatmanın son saniyesinde Larkin’in elinden bulduğu basketle 82-80 mağlup ederek devreyi zirvede tamamladı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki maçın normal süresi 73-73 eşitlikle bitti. Anadolu Efes’te ilk 3 periyotta yalnız 5 sayı üretebilen Larkin, dördüncü periyot ve uzatma bölümündeki performansıyla takımını galibiyete taşıdı. Bu sonuçla oynadığı 15 maçın 14’ünü kazanan Anadolu Efes, ilk yarı sonunda liderlik koltuğunda yer alırken bu sezon ligde ve Avrupa'da evindeki ilk yenilgisini alan Karşıyaka, 12 galibiyette kaldı. Efes’te Larkin 21, Micic 20 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.Kaf-Kaf’a Taylor’un 17 sayısı yetmedi. Pınar Karşıyaka’da Crocker’ın iyileşip geçen hafta takıma dönmesiyle Triche maç kadrosunun dışında kaldı. Ağır gribal enfeksiyon geçirip hastaneye yatırılan Genel Menajer Selim Çınar ve yine ağır grip olan Takım Menajeri Emin Saraç da maça gelemedi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda iki ekip de pota altından sayılar buldu. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği periyodun son bölümünde konuk Anadolu Efes Larkin ve Micic’in dış atışlarıyla öne geçti. İlk 10 dakika Buğrahan’ın son saniyede uzak mesafeli üçlüğüyle 23-18 Anadolu Efes lehine sonuçlandı. İkinci periyotta Karşıyaka’nın 7 dakika boyunca yalnız 7 sayı üretmesinden faydalanan Anadolu Efes, Micic’in skorer oyunuyla farkı 11 sayıya kadar taşıdı. Karşıyaka rakibine Nusret ve M’Baye ile karşılık verip farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. İlk yarı sonunda soyunma odasına 42-32 konuk ekip üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyoda Metecan, Taylor ve Morgan’ın sayılarıyla başlayan Karşıyaka, oyuna yeniden ortak oldu. Periyodun bitimine 3 dakika 41 saniye kala Semih Erden’in pota altından basketiyle fark 1 sayıya indi. Kennedy’nin basketiyle skor 49-49 eşitlense de Efes dördüncü periyoda 52-50 önde başladı. Dördüncü periyotta Taylor’un üçlüğü Karşıyaka’ya uzun süre sonra 53-52 üstünlüğü getirdi. Taylor ve Metecan bu bölümde üst üste basketlerle Kaf-Kaf’ı 6 sayı farkla öne geçirdi. Sertaç ve Pleiss’ın 5 faulle çıkmasıyla pota altında zorlanan konuk ekip, Larkin’in 7 sayısıyla oyundan kopmadı. Metecan’ın son 2 dakika içinde çok kritik 5 sayısı ev sahibini önde tuttu. Larkin’in serbest atışlarıyla skor 73-73’e gelirken Karşıyaka, Taylor’la son hücumu kullanamayınca maç uzadı. Uzatma bölümünün başında Buğrahan’ın üçlük ve turnikeden bulduğu sayılarla üstünlüğü yakalayan Anadolu Efes, farkı 7 sayıya çıkardı. Kaf-Kaf, rakibine Taylor’la karşılık verip skoru 80-80’le tekrar eşitledi. Larkin, uzatmanın son saniyesinde attığı turnikeyle takımını 82-80 galibiyete taşıdı.