Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes: 66-96

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Alper Özgök (xx), Serhat Büker (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Walker (xx) 8, Henry (xxx) 18, Birkan (x) 3, İlkan (x) 4, Marei (xxx) 14, Tayfun (xx) 6, Evans (x), Egemen (x), Erdi (xx) 6, Görkem (x) 2, Berke (xx) 5

ANADOLU EFES: Doğuş (xx) 7, Micic (xxx) 12, Dunston (xxx) 13, Moerman (xxx) 10, Simon (x) 4, Larkin (xxx) 14, Sertaç (xxx) 13, Metecan (xx) 7, Yiğitcan (xxx) 9, Ahmet Buğrahan (xx) 7

1'İNCİ PERİYOT: 13-23

İLK YARI: 35-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-71

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçında Pınar Karşıyaka, evinde Anadolu Efes'e 96-66 mağlup oldu. Ligde iddiası kalmayan, kendisi için sezonun son maçını oynayan Karşıyaka, bu skorla ligi 28 maçta 11 galibiyetle 11'inci sırada tamamladı. THY Avrupa Ligi'nde 18 yıl sonra Final Four'a kalmayı başaran Anadolu Efes ise 27 maçta 24 galibiyete ulaşarak normal sezonun son maçları öncesi liderliği Fenerbahçe Beko'dan geri aldı. Anadolu Efes'te Larkin 14, Dunston ve Sertaç 13'er sayıyla galibiyete katkı yaptı.

İlk periyotta pota altında Marei ile etkili olup maça önde başlayan Karşıyaka'ya Anadolu Efes, Micic'in 3 sayılık basketleriyle karşılık verdi. Maçın 6'ncı dakikasında Dunston'un smacıyla ilk kez öne geçen konuk ekip, benchten gelen Larkin'in üst üste sayılarıyla farkı hızla açtı. Karşıyaka, konuk ekibin 12 sayılık seri yakaladığı bu bölümde skor bulmakta güçlük çekerken periyot 10 sayı farkla, 23-13 Anadolu Efes üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta fark 15 sayıya kadar çıktı. Henry ve Walker'ın dış atışlarıyla güçlü rakibine direnmeye çalışan yeşil kırmızılılar, farkı 5 sayıya kadar indirdi. Larkin'in tekrar devreye girmesiyle ilk yarı 46-35 Anadolu Efes lehine bitti. Üçüncü periyotta oldukça rahat bir oyun sergileyen konuk ekip, son 10 dakikaya da 22 sayı farkla, 71-49 önde girdi. Karşıyaka'nın son periyotta farkı azaltma çabaları sonuç vermeyince maç 96-66 konuk ekip üstünlüğüyle bitti.

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