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Pınar Karşıyaka Alp'i kiralık gönderdi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5'i yabancı 7 yeni transferle kadrosunu şekillendiren Pınar Karşıyaka, Alp Karahan'ı tecrübe kazanması için Sakarya Büyükşehir Basketbol'a kiralık gönderdi. Yeşil-kırmızılıların...

Pınar Karşıyaka Alp'i kiralık gönderdi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5'i yabancı 7 yeni transferle kadrosunu şekillendiren Pınar Karşıyaka, Alp Karahan'ı tecrübe kazanması için Sakarya Büyükşehir Basketbol'a kiralık gönderdi. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişip 2016-17 sezonunda A takımda şans bulmaya başlayan 20 yaşındaki guard, geçen sezon ligde 15, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta süre aldı. U20 Milli Takım'da oynayan Alp, daha önce A Milli Takım'ın aday kadrosuna da seçildi. Yeşil-kırmızılı ekip antrenmanlara 13 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
KARŞIYAKALI UROS AVRUPA'DA ZİRVEDE
Pınar Karşıyaka'da geçen sezon görev yapan Antrenör Aleksandar Trifunovic'in yeşil-kırmızılı kulübün altyapısında oynayan oğlu Uros Trifunovic, Sırbistan Milli Takımı'yla U18 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Sırbistan'ın U18 takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde ev sahibi Letonya'yı 99-90 yenerken maça ilk 5'te başlayan Karşıyakalı Uros, 5 sayı, 6 ribaund, 5 asist üretti. Uros Trifunovic, Karşıyaka'da Gençler Ligi'nde forma giymişti.

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