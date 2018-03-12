Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Pınar Karşıyaka alkış topladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayıp alt sıralara demir atan Pınar Karşıyaka, son lig ve Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'a evinde 74-69 yenilmesine rağmen mücadelesiyle alkış...

Pınar Karşıyaka alkış topladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayıp alt sıralara demir atan Pınar Karşıyaka, son lig ve Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'a evinde 74-69 yenilmesine rağmen mücadelesiyle alkış aldı. Güçlü rakibi karşısına kadro dışı bırakılan Waters, 2 aylık sakatlıktan çıkıp hazır olmayan Allen ve sakatlığı süren Egemen'den yoksun çıkan Kaf-Kaf, eksik kadrosuna rağmen 40 dakika boyunca başa baş bir oyun ortaya koydu. Son anlarda basit hatalarla maçı kaybeden yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda çarşamba günü PAOK'la oynanacak rövanş öncesi performansıyla moral tazeledi.
İlk maçta 6 sayı farkla yenildiği Yunan temsilcisini rövanşta en az 7 sayı farkla yenerek adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda maç öncesi görsel şov düzenleyecek. Fenerbahçe karşılaşması sonrası oyuncularını tebrik eden Antrenör Aleksandar Trifunovic, "Son saniyeye kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum, kısıtlı rotasyonumuza rağmen istediğimiz savunmayı yaptık. Böyle bir efordan sonra kaybetmek üzücü. Aynı mücadeleyi göstermeye devam edersek sezonun geri kalanı için endileşenmemize gerek yok. Bizi son saniyeye kadar destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314