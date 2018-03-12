Pınar Karşıyaka alkış topladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayıp alt sıralara demir atan Pınar Karşıyaka, son lig ve Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'a evinde 74-69 yenilmesine rağmen mücadelesiyle alkış aldı. Güçlü rakibi karşısına kadro dışı bırakılan Waters, 2 aylık sakatlıktan çıkıp hazır olmayan Allen ve sakatlığı süren Egemen'den yoksun çıkan Kaf-Kaf, eksik kadrosuna rağmen 40 dakika boyunca başa baş bir oyun ortaya koydu. Son anlarda basit hatalarla maçı kaybeden yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda çarşamba günü PAOK'la oynanacak rövanş öncesi performansıyla moral tazeledi.

İlk maçta 6 sayı farkla yenildiği Yunan temsilcisini rövanşta en az 7 sayı farkla yenerek adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda maç öncesi görsel şov düzenleyecek. Fenerbahçe karşılaşması sonrası oyuncularını tebrik eden Antrenör Aleksandar Trifunovic, "Son saniyeye kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum, kısıtlı rotasyonumuza rağmen istediğimiz savunmayı yaptık. Böyle bir efordan sonra kaybetmek üzücü. Aynı mücadeleyi göstermeye devam edersek sezonun geri kalanı için endileşenmemize gerek yok. Bizi son saniyeye kadar destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.