Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Phillip Cocu'yu duygulandıran fotoğraf

İZMİR / Altınordu Kulübü'nün fotoğraf sergisini gezen Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1998 yılında Hollanda Milli Takım formasıyla çekilmiş kendi fotoğrafını görünce duygulandı. Altınordu ile yarın oynayacağı maç...

Phillip Cocu'yu duygulandıran fotoğraf

İZMİR /

Altınordu Kulübü'nün fotoğraf sergisini gezen Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1998 yılında Hollanda Milli Takım formasıyla çekilmiş kendi fotoğrafını görünce duygulandı.
Altınordu ile yarın oynayacağı maç için İzmir'de bulunan Fenerbahçe, ilk antrenmanını kırmızı-lacivertli kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Coc da idman öncesi tesislerdeki "Ayaktakiler-Oturanlar Sergisi'ni" gezdi.
Dünya ve Türk futbol tarihine geçen efsane takımlarının fotoğraflarının bulunduğu sergide Cocu, 1998 yılında Hollanda Milli Takım formasıyla çekilmiş kendi fotoğrafına da rastladı. O tarihte ABD'yi 2-0 yenen Van der Sar, Seedorf, Stam, Frank ede Boer ve Ronald de Boer gibi yıldızlarla birlikte oynayan Cocu, 20 yıllık fotoğraftan oldukça etkilendi.
Bu arada Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge de Cocu'ya özel bir hediye ile "hoş geldin" dedi. Cocu, Metin Oktay Yerleşkesi'ni inceleyip, Altınordu'nun organizasyon yapısı, tesisleri ve planlamalar ile ilgili Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan geniş kapsamlı bilgiler de aldı. Cocu, inceleme sonrası yaptığı açıklamada Altınordu'nun örnek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Altı yaşından A Takım'a kadar devam eden bir felsefenin varlığı gerçekten çok önemli. Gerçek anlamda başarı, bu felsefeye bağlı kalmakla gelir" dedi.
Bu arada Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Alıcı ve Berke Özer ise Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a verilmek üzere imzalı formalarını Başkan Vekili Barış Orhunbilge'ye teslim ettiler.
Altınordu ile Fenerbahçe arasındaki dostluk maçı Bornova Belediye Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Phillip Cocu'nun fotoğraf sergisini gezmesi
- Cocu'nun kendi fotoğrafını incelemesi
- Cocu'ya hediye verilmesi
- Genel detaylar

FOTOĞRAFLI

26.07.2018 - Haber Kodu : 180726079

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328