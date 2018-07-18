Phillip Cocu: "Galibiyet takım için önemliydi"

"Adaptasyon için biraz daha zamana ihtiyaçları var"

Mustafa AKIN / TOHONON-FRANSA,()

Yeni sezon hazırlıkları için İsviçre'de bulunan ve Fulham maçıyla kampı tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktörü Phillip Cocu, galip geldikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alınan galibiyet'in takım için önemli olduğunu ifade eden Cocu, "Galibiyet aldığınızda içinizde daha güzel hisler oluyor. Bu akşam da bu duygulara sahibiz. Galibiyet takım için önemliydi. Bu karşılaşmayı zorlu şartlar altında oynadık. Çok sıcak bir havada oynadık ve zemin gerçekten çok kötüydü. Oyuncularımız zor bir haftayı geride bıraktı. Çok çalıştıkları bir haftaydı. Sahaya çıkınca ilk 15 dakika pas anlamında sıkıntı yaşadık. İyi niyetliydik ama özellikle ilk 15 dakika biraz dağınıktık, uygulama anlamında istediklerimizi sergileyemedik. Daha sonra işleri iyi bir noktaya getirdik. Golleri atış şeklimiz, pozisyonları oluşturma şeklimiz beni çok mutlu etti” diye konuştu.

"ADAPTASYON İÇİN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYAÇLARI VAR"

İkinci yarıda oyuna dahil olan oyuncularla ilgili de konuşan Hollandalı teknik adam, "Onların göstermiş oldukları performanstan dolayı çok mutluyum. İyi iş çıkardılar. Kalitelerini ve ellerinde bulunan özelliklerini takıma vermeye çalıştılar. Bu katkıyı yaptıklarını gördüm. Adaptasyon için biraz daha zamana ihtiyaçları var. Kısa bir zamandır bizimle beraber çalışıyorlar. Bu durum özellikle Ferdi ve Barış için geçerli. Çalışma tarzlarını son derece beğendim. Takımın geri kalan kısmı onlara gerçekten kucak açtı. Onların bu takımın bir parçası gibi hissetmelerini sağladı. Bu da sahada gösterdikleri performans kadar önemlidir. Bu hisse sahip olunca performansları da yukarı çıkıyor. Onların böyle performans gösterdiklerini görmekten mutluyum” ifadelerini kullandı.

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