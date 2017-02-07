Philipp Lahm Bayern'e veda ediyor

Sezon sonunda futbolu bırakıp sportif direktörlüğe gelmesi beklenen Bayern Münih kaptanı Philipp Lahm, kulübe veda ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Bayern formasını 500. kez giyen Lahm sezon sonunda kulüpten ayrılacak.

Lahm'ın sezon sonunda futbolu bırakıp sportif direktörlüğe gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu. İcra Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge de hesaplarını buna göre yapıyordu. Lahm sportif direktör olarak Matthias Sammer gibi icra kurulunda da yer alacaktı.

Sport Bild dergisinin haberine göre 9 kişiden oluşan yönetim kurulu, Lahm'ın icra kurulu üyesi olması konusunda fikir birliğine varamadı. Bunun üzerine Lahm'a sadece sportif direktörlük teklifi yapıldı. Lahm da bu teklifi kabul etmedi.

Rummenigge'nin favorisi Lahm'ın devreden çıkması üzerine gözler Mönchengladbach menajeri Max Eberl'e çevrildi. Kulüp başkanı Uli Hoeness ile iyi ilişkiler içinde olan Bayernli eski futbolcu Eberl'e önümüzdeki günlerde teklif yapılması bekleniyor.

MÜNİH /