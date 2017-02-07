PFDK'ya sevkler açıklandı

Fenerbahçeli Robin Van Persie, Beşiktaşlı Tosic, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Beşiktaş da derbideki olaylar sebebi ile PFDK'da

Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie, Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca her iki takımın da derbideki olaylar sebebi ile PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya sevk raporları şöyle;

1- TUZLASPOR Kulübü'nün 04.02.2017 tarihinde oynanan TUZLASPOR-SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 04.02.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "usulsüz seyirci alması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.02.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi LEVENT NAZİFOĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu DUSKO TOSIC'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ALBAYRAK'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ROBIN VAN PERSIE'nin aynı müsabakadaki rakip takım seyircilerine yönelik "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 04.02.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BUCASPOR Kulübü'nün 04.02.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR-PENDİKSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü görevlisi KADİR TÜKENMEZ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- PENDİKSPOR Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR-PENDİKSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966-AYDINSPOR 1923 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- AYDINSPOR 1923 Kulübü futbolcusu ULAŞ GÜLER'in 05.02.2017 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966-AYDINSPOR 1923 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu İLYAS AKAN'ın 05.02.2017 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-NİĞDE BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü masörü EMİRHAN EREN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü futbolcusu YUNUS ÖZTÜRK'ün 05.02.2017 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-KARŞIYAKA Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- EYÜPSPOR Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



15- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İNEGÖLSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR-BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ÜMİT DOHMAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BEYLERBEYİSPOR Kulübü idarecisi ONUR PARLAK'ın 05.02.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR-BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- ERBAASPOR Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan ERBAASPOR-KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- KEMERSPOR 2003 Kulübü teknik sorumlusu TUĞRUL METİN'in 05.02.2017 tarihinde oynanan ERBAASPOR-KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KEMERSPOR 2003 Kulübü antrenörü AZMİ İNANICI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- DERSİMSPOR Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan DERSİMSPOR-TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- DÜZCESPOR Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alma" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- KIRIKHANSPOR Kulübü futbolcusu MUHSİN POLAT'ın 05.02.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu KADİR SALİH'in 05.02.2017 tarihinde oynanan PAYASSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- ORDUSPOR Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan ORDUSPOR-MALTEPESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- BAYRAMPAŞA Kulübü antrenörü MEHMET KALEMCİ'nin 05.02.2017 tarihinde oynanan ELAZİZ BELEDİYESPOR-BAYRAMPAŞA Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu COŞKUN YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ORHAN ŞEŞEN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- TARSUS İDMANYURDU Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-12 BİNGÖLSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TARSUS İDMANYURDU Kulübü kaleci antrenörü FEVZİ TUNCAY 'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-12 BİNGÖLSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

12 BİNGÖLSPOR Kulübü antrenörü YÜKSEL BAZENCİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2, 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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